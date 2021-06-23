لأول مرة بالشرق الأوسط.. إدراج صندوق

2021/06/23 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت شركة إدارة أصول كندية صندوق بتكوين في سوق "ناسداك دبي"، الأربعاء، في أول عملية طرح للعملة المشفرة المتقلبة في سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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