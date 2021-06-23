2021/06/23 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية، دعوة رسمية للفنان العراقي الكبير كاظم الساهر من أجل المشاركة في حفلِ افتتاح أو ختام بطولة خليجي 25.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انها وجهت دعوة رسمية للفنان العراقي الكبير كاظم الساهر من أجل المشاركة في حفلِ افتتاح أو ختام بطولة خليجي 25، والتي تستضيفها محافظة البصرة نهاية العام الحالي.

واضافت: ان الدعوة جاءت بناءً على استقبال وزير الشباب عدنان درجال لوفد رابطة عشاق القيصر كاظم الساهر بمقر الوزارة الأسبوع الماضي، مبينة إذ تمَ خلالها مناقشة حضور الساهر للحفل.

وأكدَ البيان، أن الساهر يُمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فأن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونهُ رمز وطني نفتخر به، لا سيما وأن مواقفه الوطنية النبيلة تؤكد بأنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة.

PUKmedia اعلام وزارة الشباب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الشباب والرياضة توجه دعوة الى القيصر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الشباب والرياضة توجه دعوة الى القيصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).