العراق.. منشور على 'فيسبوك' يتسبب بنزاع عشائري مسلح ويخلف ضحايا

2021/06/23 | 15:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر مطلع باندلاع نزاع عشائري مسلح بسبب منشور على فيسبوك، ما تسبب بسقوط جريحين في ناحية شيخ سعد بمحافظة واسط.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (23 حزيران 2021) ان نزاع عشائري اندلع في ناحية شيخ سعد جنوب محافظة واسط بين عشيرتي بني لام و بيت جليب ما ادى لاصابة شخصين ليس لهم علاقة بالحادثة".

واضاف ان "القوات الامنية فرضت طوقا امنيا على الناحية"، مشيرا الى ان "النزاع اندلع بسبب منشور وتعليقات على الفيسبوك بين الطرفين تطورت فيما بعد الى صدامات مسلحة ".

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