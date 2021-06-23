2021/06/23 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا خبراء الأمن السيبراني مستخدمي

هواتف آبل إلى حذف "خرائط غوغل" فورا،

بعد أن سلط تقرير الضوء على مقدار

البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق.

ويكشف تعريف خصوصية "خرائط غوغل" (Google Maps)

في متجر الت

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