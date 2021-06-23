2021/06/23 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السلطات الصحية الهندية عن قلقها

إزاء تفشي طفرة متحورة جديدة من سلالة

"دلتا" لفيروس كورونا اكتشفت لأول مرة

الأسبوع الماضي في أراضي البلاد.

وأعلن وزير الصحة الهندي راجيش بوشان

أمس الثلاثاء أن الح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. سلالة "دلتا+" موضع قلق جديد في الهند) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. سلالة "دلتا+" موضع قلق جديد في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).