إيران: الولايات المتحدة وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن

2021/06/23 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران الأربعاء أن واشنطن وافقت

خلال محادثات فيينا على رفع كل عقوبات

النفط والشحن المفروضة على الجمهورية

الإسلامية وشطب أسماء بعض الشخصيات

البارزة من القائمة السوداء.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إير

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