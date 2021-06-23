جونسون: بريطانيا صوتت منذ 5 أعوام لأجل ” استعادة السيطرة” على مصيرها

2021/06/23 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن التصويت التاريخي منذ خمسة أعوام للخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) سوف يمثل الآن حافزاً للوظائف والتجديد في أنحاء بريطانيا أثناء تعافيها من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا عن جونسون، الذي ترأس حملة ناجحة للخروج من الاتحاد الأوروبي، القول في بيان إن بلاده صوتت منذ خمسة أعوام من أجل ” استعادة السيطرة ” على مصيرها.

وأضاف جونسون في ذكرى الاستفتاء الذي أجرى عام 2016 أن مهمته استخدام الحريات التي نجمت عن الاستفتاء لتحقيق مستقبل أفضل للشعب البريطاني.

وتابع” الحكومة اتمت اتفاق الخروج، ونحن نستعيد بالفعل أموالنا وقوانينا وحدودنا ومياهنا”.وقال” الآن ونحن نتعافى من هذه الجائحة، سوف نستغل الامكانيات الحقيقية لسيادتنا المستعادة للتوحد والنهوض بالمملكة المتحدة”.

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