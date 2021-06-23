وزيرة الهجرة تجدد رفضها العودة القسرية لطالبي اللجوء.. وتعهدات أمريكية بتقديم تسهيلات

2021/06/23 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو خلال زيارتها الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي ضم وزير التخطيط خالد بتال، بمسؤولين في الإدارة الامريكية معنيين بالهجرة والنزوح، بينهم نائب وزير الأمن القومي للشؤون الدولية، ونائب وزير الأمن القومي لسياسات الحدود والهجرة، ونائب رئيس الشؤون الدولية واللاجئين، ورئيس وحدة اللجوء في أمريكا، ومسؤول في هيئة الهجرة والكمارك، ومسؤول وحدة النقل للاجئين ، بحضور السفير العراقي لدى واشنطن وعدد من الشخصيات الحكومية العراقية، وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا التي تخص فئات اللاجئين والمهجرين العراقيين .

وتطرقت الوزيرة بحسب بيان للهجرة الى “قضية عودة اللاجئين العراقيين قسراً من المرفوضة طلبات لجوئهم في أمريكا ولم يحصلوا على الجنسية الأمريكية”، مبينة ان “الوزارة والحكومة العراقية بصورة عامة تقف ضد إجبار اللاجئين على العودة مهما كانت الظروف، سيما وأن العراقي عانى وتحمل الكثير من اجل الحصول على اللجوء”.

وشددت في الوقت ذاته على ضرورة “الارتقاء بآليات التعامل مع ملف العراقيين المتواجدين في تلك الدول والمعالجات المقدمة لهذا الغرض بما يحفظ كرامة العراقيين وتعزيز وضعهم هناك”.

في غضون ذلك اكد المسؤولون الأمريكيون “اهتمام الإدارة الأمريكية بقضية اللاجئين ، مشيرين الى ان العراقيين سيحضون بخصوصية من قبل الإدارة الامريكية في قبول طلباتهم والإسراع في النظر فيها”، لافتين الى انه “سيتم اتخاذ خطوات عملية وسريعة بخصوص طلبات اللاجئين العراقيين المتواجدين في الخارج، الى جانب مراجعة القرارات الخاصة بالإدارة الأمريكية السابقة لإعادة العراقيين قسريا، وسيتم النظر في الحالات الإنسانية المتعلقة بوضع العراق والتريث في العودة حاليا”.

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