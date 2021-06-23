النفط تنفي إيقاف تجهيز البنزين عالي الاوكتاين للمواطنين

2021/06/23 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، إيقاف تجهيز البنزين عالي الاوكتاين للمواطنين، داعية وسائل الإعلام والمدونين في مواقع التواصل إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية.

وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين، عار عن الصحة"، مبينة ان "منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية".

وأضافت انها "قامت بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين ما ادى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت "، داعية "وسائل الإعلام والمدونين في مواقع التواصل إلى توخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية".

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