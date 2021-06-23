الصليب الأحمر تغلق ملفات 10 أشخاص بينهم عراقي فقدوا خلال حرب الخليج

2021/06/23 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إغلاق ملفات 10 أشخاص فقدوا خلال حرب الخليج 1990 – 1991.وذكرت في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” : “في إطار الاجتماع الـ51 […]

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