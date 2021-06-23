توضيح من وزارة النفط حول أزمة ’البانزين المحسن’

2021/06/23 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة النفط، الاربعاء، ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين.

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واكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، ان "منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية، مشيرة الى قيام الشركة بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين ماادى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام والمدونين في مواقع التواصل بتوخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية".

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