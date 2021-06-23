كيف أعادت الحكومة المصرية الحياة لجماعة الإخوان

2021/06/23 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 8 سنوات تماما، أعلنت حركة تمرّد أنها جمعت 22 مليون توقيع لمواطنين مصريين يطالبون فيها الرئيس محمد مرسي بالاستقالة، وأعقب ذلك خروج ملايين المصريين إلى الشوارع في سلسلة من أكبر المظاهرات حجما في التاريخ ضد حكم الإخوان، بما أكّد أن رقم 22 مليون الذي ذكرته حركة تمرّد لم يكن بعيدا عن الواقع

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