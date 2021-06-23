بدء استلام قمح الفلاحين في حلبجة

2021/06/23 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم الاربعاء 23/6/2021، عملية استلام قمح الفلاحين من مركز استلام القمح في محافظة حلبجة ومن المقرر استلام 17 الف طنا من القمح من المركز.

وقال مدير مركز استلام قمح الفلاحين عبد الكريم محمد لـ PUKmedia، انهم سيستلمون 17 طنا من القمح من الفلاحين، مضيفا ان نوعية القمح التي وصلت اليهم هذا العام جيدة.

واضاف محمد، ان كمية القمح التي يتم استلامها محددة وفق اتفاق اقليم كوردستان وبغداد، الا ان الكمية اذا كانت اكثر من الكمية المحددة، سيكون هناك جهود لحل هذه المسالة.

وتستلم الحكومة الاتحادية هذا العام 375 الف طن من القمح من فلاحي اقليم كوردستان وفق اتفاق الطرفين.

PUKmedia فرحان حمه خان-حلبجة

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