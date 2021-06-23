اعتقال إطفائي كويتي يفتعل الحرائق

2021/06/23 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحف كويتية بأن الجهات الأمنية في البلاد قامت بإلقاء القبض على مواطن يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، كان يقوم بافتعال الحرائق في منطقة صباح السالم، لأسباب غير معروفة.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، إن "تتبع الشخص من طرف رجال الأمن بدأ بعد أن وردت عدة بلاغات عن حرائق في منطقة صباح السالم، يقوم بافتعالها شخص يقود سيارة رباعية".

وأضافت: "إثر ذلك، انتقل رجال الأمن إلى موقع أحد البلاغات، حيث تمكنوا من ضبط الإطفائي بعد تعرفهم عليه بموجب المواصفات المقدمة في البلاغ، وعثروا بحوزته على المواد التي يستخدمها في افتعال الحرائق".

PUKmedia صحيفة الرأي

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