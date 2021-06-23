خدمة تقصي الحقائق توضح حقيقة هروب آلاف البعوض الملقح بـ

2021/06/23 | 15:51 - المصدر: NRT عربية

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبرا، مفاده أن آلاف البعوض الملقح بـ "الفياغرا" قد تسرب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات" في الصين.

لكن هذا الخبر لا يمت إلى الواقع بصلة، ومصدره موقع ساخر، بحسب خدمة تقصي الحقائق في فرانس برس، ويتضمن المنشور صورة لمقال عنوانه بالانكليزية "ووهان: هروب آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا من مختبر شديد الحراسة".

وجاء في التعليق المرافق له "اختراق أمني لمختبر ووهان الصيني ينتج عنه هروب آلاف البعوض الملقح بالفياغرا...لدغة البعوض ليست ضارة ولكن تأثيرها يدوم لمدة يومين يصحبها أعراض زيادة الرغبة الجنسية".

حظي الخبر بعشرات المشاركات في صفحات عدة على مواقع التواصل، كما نشرته مواقع إلكترونية عدة على أنه حقيقي ونسبته لـ "وكالات".

وأرشد بحث خدمة تقصي الحقائق، عن العنوان باللغة الإنكليزية إلى المقال المنشور على موقع "وورلد نيوز ديلي ريبورت" الساخر، أي أن الخبر هو من نسج خيال محرري الموقع.

N.A

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