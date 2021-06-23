ضربة موجعة لـ

2021/06/23 | 15:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اختفت قائمة طويلة من المواقع الإلكترونية في العراق على خلفية عقوبات أمريكية جديدة استهدفت اتحاد الإذاعات الإيراني وحركة "كتائب حزب الله".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان ترجمه "الترا عراق"، إغلاق 33 موقعًا تابعًا لاتحاد الإذاعات الإسلامية الإيراني و3 أخرى تابعة للحركة المسلحة في العراق.

وقال البيان، إنّ "اتحاد الإذاعات يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وفق تصنيف مكتب مراقبة الأصول"، مؤكدة أنّ التحريات أثبتت أنّ المواقع المغلقة "تابعة للحكومة الإيرانية، لكنها تتنكر بشكل وسائل إعلام".

وأضاف البيان، أنّ العقوبات الجديدة صدرت "ردًا على استهداف النظام الإيراني للعملية الانتخابية في الولايات المتحدة، في محاولة وقحة لزرع الشقاق بين الناخبين عبر معلومات مضللة وتنفيذ عمليات خبيثة عبر الإنترنت".

كما أشار، إلى أنّ "كتائب حزب الله في العراق المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، ارتكبت أو وجهت أو دعمت أو شكلت خطرًا كبيرًا بارتكاب أعمال عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية"، موضحًا أنّ "المواقع المصادرة كانت تعمل في نطاقات مملوكة لشركة أمريكية دون ترخيص".

وكشفت العقوبات الجديدة عن قائمة طويلة من المواقع ووسائل الإعلام التي تبث في العراق بتمويل من اتحاد الإذاعات بعضها تابعة لشخصيات وكتل سياسية وأخرى لفصائل مسلحة.

وضمت القائمة مواقع؛ قناة الفرات، آسيا، النجباء، آفاق، النعيم، النبأ، كربلاء، المسار الأولى، موقع كتائب حزب الله، قناة الإشراق، الصراط، الإباء، صحيفة المراقب العراقي، صابرين نيوز، قناة هادي، قناة المعارف و موقع قناة الأنوار الشيرازية، فضلاً عن مواقع أخرى.

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