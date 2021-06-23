2021/06/23 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ينوي الاستمرار مع فريق برشلونة لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2023، مع الراتب السنوي نفسه.وأثار مستقبل ليونيل ميسي مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يحسم قراره النهائي حول مستقبله مع نادي برشلونة المركز الخبري الوطني.

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