النفط تكشف عن سبب توقف تجهيز

2021/06/23 | 15:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، سبب

توقف تجهيز "البنزين المحسن" الى بعض

المحطات في البلاد إلى "إجراء مطابقات

وفحوصات".

وقالت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

إنها "تنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام

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