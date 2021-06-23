2021/06/23 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة المالية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخر تثبيت المتعاقدين في مؤسسات الدولة لمن تجاوز خدمته خمس سنوات.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “ملف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف اسباب تأخر تثبيت العقود المركز الخبري الوطني.

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