في السّياسة الاجتماعية؛ الجزء العاشر: ذوي الإعاقة - صفوان قسام

2021/06/23 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_قسام تمييز منظمة الصحة العالمية الإعاقة، من خلال اظهار الفروق الحسية والوظيفية والعقلية والنفسية لدى الفرد؛ وتقول أنه شخص مقيد الحركات أو الحواس أو الوظائف المعينة، بسبب الإصابة أو عدم الأريحية الجسدية أو العقلية في التصرف.



وقد تحدث الإعاقة منذ الولادة أو بسببها، أو تحدث لاحقا نتيجة للأمراض أو الحوادث.



وسبق أن تم استخدام مصطلح "معاق" في وصف من يعاني من عجز ما، لكن أُتفق على أنه غير لائق، لذلك تم تغيره ......





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