النفط تصدر توضيحاً بشأن أزمة “البنزين المحسن”

2021/06/23 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن أزمة “البنزين المحسن”.

وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان صحفي، إنها “تنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين”، مؤكدة أن “منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية”.

وأشارت الى “قيام الشركة بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين ماادى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت”.

وكانت مصادر قد أشارت إلى إن “غالبية محطات الوقود في العاصمة بغداد خلت من مادة البنزين المحسن”، مؤكدة ان “بعض المحطات اغلقت ابوابها فيما شهدت اخرى طوابير وزخما نتيجة شح تلك المادة لديها”.

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