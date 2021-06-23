2021/06/23 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: الحكومة الحالية وصلت الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:13

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