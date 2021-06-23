وفاة مدرب منتخب العراق للملاكمة اثر مضاعفات اصابته بكوفيد-19

2021/06/23 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافت المنية اليوم الاربعاء، مدرب المنتخب الوطني للملاكمة الدكتور ماجد نعيم متأثراً بمضاعفات إصابته بفايروس كورونا.

وقالت اللجنة الاولمبية العراقية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الوسط الأولمبي العراقي وأسرة اتحاد الملاكمة، فجعوا بخبر وفاة مدرب المنتخب الوطني بالملاكمة ماجد نعيم الذي وافاه الأجل صباح اليوم عن عمر 53 عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بفايروس كورونا.

واضاف البيان: لقد كان الراحل نموذجاً سامياً في الخلق الرياضي ومدرباً مخلصاً لأبنائه اللاعبين، وأكاديمياً وتربوياً فاضلاً.

وفقد الوسط الرياضي العراقي العديد من نجومه الرياضيين اثر اصابتهم بجائحة كورونا منهم، احمد راضي، ناظم شاكر، علي هادي، وكريم سلمان.

PUKmedia عن اعلام اللجنة الاولمبية

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