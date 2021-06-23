فريد اسسرد يؤكد ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات في بغداد

2021/06/23 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد فريد اسسرد سكرتير المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بانبثاق تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، مؤكدا ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات في بغداد.

وقال اسسرد خلال حوار لاذاعة شعب كوردستان وتابعه PUKmedia: ان اتفاق حزبين او اكثر للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات ليس بجديد، معتبرا ان تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، خطوة صحية وضرورية للجانبين، بهدف تحقيق نتائج طيبة.

واضاف: ان تحالف كوردستان انبثق وفق اسس صحيحة ومتينة بوجود ثقة متبادلة بين الجانبين، والنجاح في الانتخابات التشريعية المقبلة، يضمن تقوية العلاقات بشكل اكبر، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه تفاهمات مع اطراف اسلامية لكن دون التوصل الى تحالف.

واكد ان تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لا يشكل تهديدا لاية جهة او طرف، لافتا الى ان الاطراف الكوردستانية عليها انتقاد نفسها، وذلك لتجاهلها بغداد في السابق، ما انعكس سلبا على اقليم كوردستان وبغداد، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني تدارك ذلك، بالمزيد من التنسيق والتعاون، كقرار صدر عن المكتب السياسي والمجلس القيادي، كما ظهر جليا، في الزيارات الاخيرة للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، الى بغداد، بترحيب الاطراف السياسية في بغداد بحكومة اقليم كوردستان والاتحاد الوطني الكوردستاني بالخصوص.

PUKmedia خاص

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