الكاظمي يصدر عدة توجيهات للقوات الامنية

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الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني
الكاظمي يوجه القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين للانتخابات
الكاظمي يؤكد أن الحكومة الحالية وصلت الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لابراج الطاقة
الكاظمي يوجه قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية ابراج الطاقة وملاحقة الجماعات الاجرامية
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