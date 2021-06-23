وزارة النفط توضح حقيقة ايقاف تجهيز البنزين للمواطنين

2021/06/23 | 16:22 - المصدر: NRT عربية

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نفت وزارة النفط ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء، من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين.

وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية في بيان تلقى موقع NRT عربية نسحة منه، اليوم (23 حزيران 2021)، ان "منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية، مشيرة الى قيام الشركة بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين ماادى الى توقف التجهيز في بعض المحطات لبعض الوقت" .

واهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمدونين في مواقع التواصل بتوخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية .

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