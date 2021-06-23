الكاظمي: وصلنا الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة وهناك استهدافات مقصودة لابراج الكهرباء في عدد من المحافظات

2021/06/23 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

القائد العام للقوات المسلحة السيد

مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس

الوزاري للامن الوطني

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ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي،

اليوم الاربعاء، ا

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