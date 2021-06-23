الكهرباء: إنتاج الطاقة الكهربائية يتجاوز 20 ألف ميغاواط

2021/06/23 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء،

إنتاج الطاقة الكهربائية يتجاوز 20 ألف

ميغاواط، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي

على زيادة ساعات التجهيز في العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد

العبادي في تصر

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