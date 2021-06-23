2021/06/23 | 16:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، إلى

إيقاف المجاملات والمقايضات بين حكومتي

بغداد واربيل من اجل الابقاء على رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي في دورة ثانية.

وقال النائب عن تحالف الفتح مختار

الموسوي في تصريح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: بغداد تغازل الإقليم على حساب "الأحزاب المضحية") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: بغداد تغازل الإقليم على حساب "الأحزاب المضحية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).