النفط تنفي اغلاق منافذ تجهيز البنزين المحسن

2021/06/23 | 16:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة النفط، الاربعاء، ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين.واكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان، ان “منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية”، مشيرة الى “قيام الشركة بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين ماادى الى توقف […]

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