2021/06/23 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفضت الحكومة البريطانية تمديد الموعد النهائي لمواطني الاتحاد الأوروبي على أراضيها للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة أو المخاطرة بفقدان حقهم في العيش والعمل في المملكة المتحدة.وهذا يعني أنه يجب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لندن ترفض تمديد مهلة مواطني الاتحاد الأوروبي لتمديد الإقامة المركز الخبري الوطني.

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