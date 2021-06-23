الموقف الوبائي: العراق يسجل حصيلة يومية مرتفعة الإصابات بفيروس كورونا

2021/06/23 | 16:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 6297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 4034 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 33 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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