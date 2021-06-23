2021/06/23 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي باشراف رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والعجز المالي في موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، مزيداً من التوضيحات والمتطلبات حول الأرقام والبيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والعجز المالي في موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021.

وبعد مناقشات ومداولات مكثفة إزاء الملاحظات ووجهات النظر التي طرحها أعضاء مجلس الوزراء، تقرر أن تعقد وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والثروات الطبيعية اجتماعاً حاسماً مع اللجان الخاصة في برلمان كوردستان (المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، والقانونية) وذلك بالتنسيق مع وزيرة الإقليم للشؤون البرلمانية، إلى جانب اجتماع خاص مع جميع كتل برلمان كوردستان لبلورة الملاحظات وتوضيحها بهدف تحقيق تفاهم مشترك بين الحكومة والبرلمان بما يضمن إعداد قانون شفاف وشامل لإحالته إلى برلمان كوردستان لتمريره بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء.

PUKmedia اعلام حكومة اقليم كوردستان

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء اقليم كوردستان يناقش بيانات متعلقة بموازنة الاقليم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء اقليم كوردستان يناقش بيانات متعلقة بموازنة الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).