قفزة جديدة.. تسجيل 6297 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2021/06/23 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم

الأربعاء، تسجيل 33 وفاة و6297 إصابة جديدة

بفيروس كورونا، إلى جانب تعافي 4034 مريضا

من الجائحة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، إن إج

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