الكاظمي: وصلنا الى مرحلة جيدة من انتاج الكهرباء وهناك استهدافات مقصودة لابراج الطاقة في عدد من المحافظات

2021/06/23 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة،

مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بحماية

ابراج الطاقة وملاحقة الجماعات

الاجرامية، واكد ان الحكومة الحالية

وصلت الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة

الكهربائية، لكن هناك استهداف

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