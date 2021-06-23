2021/06/23 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت المستشارة الألمانية، اليوم الاربعاء، إن مستويات الإصابة بكورونا في ألمانيا مشجعة، لكن حالات الإصابة بفيروس دلتا آخذة في الارتفاع ، وينبغي للبلاد أن تمارس حكما سليما حتى لا تخاطر بما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابات متغير “دلتا” ترتفع في ألمانيا المركز الخبري الوطني.

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