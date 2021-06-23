أحدث “صيحات كورونا”.. شهادات تطعيم للبيع في هذه الدولة

2021/06/23 | 17:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهدت سوق سوداء لشهادات التطعيم المزورة في روسيا انتعاشا كبيرا، بعدما أمرت سلطات مدينة موسكو جميع العاملين في وظائف تتطلب تعاملا مباشرا مع الجمهور بتلقي التطعيم المضاد لـ”كوفيد-19″.ويسهل العثور على إعلانات الشهادات المزورة على تطبيق تليغرام وتستهدف الروس الراغبين في تجنب التطعيم والاحتفاظ بعملهم.وترتفع الأسعار بسرعة ويزداد الطلب على ما يبدو، وفق […]

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