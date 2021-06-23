المالية النيابية تكشف أسباب تأخر تثبيت العقود

2021/06/23 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت اللجنة المالية، اليوم الأربعاء، أسباب تأخر تثبيت المتعاقدين في مؤسسات الدولة لمن تجاوز خدمته خمس سنوات.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر للوكالة الرسمية، ان “ملف تثبيت العقود لمن قضى مدة خدمته في المؤسسة التي يعمل بها خمسة أعوام، صوت عليه مجلس النواب في الموازنة العامة لعام 2021”.

واشار إلى ان “الروتين الممل هو السبب الرئيسي في تأخير إصدار أوامر التثبيت إضافة لعدم وجود قاعدة بيانات وإدارة خاصة لهذا الملف “.

واضاف ان “ملف التثبيت تابع إلى 22 وزارة والدوائر غير المرتبطة بوزارة”، مؤكدا ان “هذا الملف يشهد تأخير في أغلب الوزارات”.

ولفت إلى ان “تثبيت أصحاب العقود غير مرتبط بدرجات الحذف والاستحداث”.

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