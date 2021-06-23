الدفاع البريطانية تعلق بشأن حادث مدمرة Defender في القرم

2021/06/23 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، بيانا بشأن حادثة المدمرة Defender قبالة سواحل القرم.

وزعمت الوزارة البريطانية، بأن هذه السفينة الحربية، نفذت مرورا سلميا وفق متطلبات القانون الدولي، وبأنه لم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية.

في وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت اليوم الأربعاء طلقات تحذيرية بعد أن انتهكت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن مدمرة Defender البريطانية، خرقت حدود البلاد في الساعة الـ11.52 بالتوقيت المحلي من اليوم الأربعاء وتسللت إلى داخل المياه الروسية لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي.

وأشارت الوزارة إلى أن المدمرة البريطانية لم ترد على الإنذار المسبق الذي وجهه إليها الجيش الروسي بشأن إمكانية إطلاق النار عليها في حال خرقها الحدود.

وتابعت الوزارة أن سفينة دورية روسية أطلقت في الـ12:06 و12:08 طلقات تحذيرية صوب المدمرة البريطانية، ثم أطلقت قاذفة روسية من طراز “سو-24 إم” في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.



وذكرت الوزارة أن Defender غادرت في الساعة 12:23.

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