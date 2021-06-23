2021/06/23 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق حزب الدعوة، الأربعاء، على القرار الأميركي بحجب مواقع اعلامية ممولة من إيران قائلا إنه “اعتداء وتدخل في شأن الدول وانتهاك لسيادتها”.وأكد الحزب في بيان، ان “حجب مواقع فضائيات عراقية على شبكة الانتريت من قبل الولايات المتحدة الامريكية هو اعتداء وتدخل سافر في شأن الشعوب والدول المستقلة وهو يدخل في اطار انتهاك السيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة الاسلامية: حجب مواقع فضائيات عراقية من قبل امريكا اعتداء وتدخل في شأن الدول وانتهاك لسيادتها) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة الاسلامية: حجب مواقع فضائيات عراقية من قبل امريكا اعتداء وتدخل في شأن الدول وانتهاك لسيادتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).