2021/06/23 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكاد أن يصبح من المعتاد والمتوقع، في الأوساط الفكرية الحرة، أن يقترن ذكر "الماسونية" بتسفيه روايات المؤامرات التي يروّجها من يربط هذه الحركة بـ"الصهيونية العالمية" وعائلة روتشيلد، ثم بحكومة العالم الخفية، وربما كذلك بالدجال والدابة وملاحم والفتن.ليس هذا هو الغرض هنا.بل، ربما بما يشفي غليل البعض، البداية ها هنا هي بالإقرار بأن "الماسونية" قد خاضت بالفعل "مؤامرة" أو "مؤامرات"، نجحت بها أم فشلت.ومن الصائب، بل من الواجب، النظر في الوقائع المرتبطة بهذه الحوادث.

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