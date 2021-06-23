مواطن عراقي يسلّم وزارة الثقافة مقتنيات متحفية مفقودة

2021/06/23 | 17:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسلم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الأربعاء، أعمالاً فنية من المقتنيات المفقودة للمتاحف العراقية تمثلت بلوحة وعمل برونزي وعدد من القطع الأثرية، من قبل أحد المواطنين.

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وتوجه الوزير بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 حزيران 2021)، بـ"الشكر للمواطن نزار مامي على أمانته ومسؤوليته الأخلاقية إزاء بلده بإعادة أعمال متحفية متمثلة بلوحة للفنان كاظم مرشد وعمل فني برونزي للفنانة دارا حمه سعيد وعدد من المسكوكات الأثرية".

وأضاف أن "هناك وعيا متزايد لدى العراقيين في الحفاظ على ممتلكات الدولة"، موضحاً "تلقينا مئات القطع الأثرية المنهوبة والضائعة من قبل مواطنين".

وأشار الى إن "هذه الأعمال ستعاد إلى مكانها الطبيعي، المتحف، ونهيب بالمواطنين المساهمة في إعادة ما تسرب من المتاحف، ونعدهم بمواصلة العمل في خدمة الفن والتراث والعراقي".

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