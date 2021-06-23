امريكا توسع انتشار لقاحات كورونا في السليمانية

2021/06/23 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدت الهيئة الامريكية للتنمية الدولية 3 سيارات تحمل برادات خاصة لنقل لقاحات فايروس كورونا الى القطاع الصحي العام في محافظة السليمانية.

وقالت السفارة الامريكية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الاربعاء: ان الهيئة الامريكية للتنمية الدولية usaid، اهدت 3 سيارات تحمل برادات خاصة لنقل لقاحات كورونا، مبينة ان البرادات توفر اجواء باردة للقاحات والادوية الاخرى لنقلها وتوزيعها في عموم المحافظة.

من جانبه قال السفير الامريكي ماثيو تولر خلال تسليمه السيارات الى محافظ السليمانية الدكتور هفال ابو بكر، حسب البيان: ان الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة باجراء التحقيقات والتطوير والدعم في توزيع لقاحات كورونا في عموم العالم بشكل سليم وفاعل.

واضاف البيان: ان الولايات المتحدة اهدت سلسلة من المساعدات لمواجهة جائحة كورونا، مثل تدريب الكوادر الصحية وتوفير المستلزمات والاوديوة والادوات الطبية للمراكز الصحية الاولية وكذلك توزيع المعقمات والمنظفات على العوائل والمؤسسات الصحية.

واشار البيان، الى ان الولايات المتحدة الامريكية، وعن طريق الهيئة الامريكية للتنمية الدولية، تأتي في المراتب العالمية المتقدمة كواحدة من اكبر الدول المانحة للقاحات كورونا وداعمة لمرفق كوفاكس، كما وخصصت اكثر من 20 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا حول العالم، منا لتطوير اللقاحات والعلاجات.

PUKmedia ترجمة

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