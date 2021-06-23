2021/06/23 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، إن رجل أعمال غامضا، وحليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواجه اتهامات بغسيل الأموال لصالح عصابات المافيا.وأضاف في تقرير نشره اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقرب من أردوغان..



اتهام رجل أعمال بغسيل الأموال لصالح المافيا المركز الخبري الوطني.

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