بعد هبوط حاد.. عملة “البيتكوين” تقفز

2021/06/23 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع سعر عملة “البيتكوين”، اليوم الأربعاء، بأكثر من 17%، وعوضت بذلك العملة الأكثر شهرة في العالم الخسائر التي منيت بها في الفترة الماضية.وصعدت عملة “البيتكوين” بنسبة 17.38% إلى 34233.97 دولار، وفقا لبيانات منصة “كوين ديسك”.وأمس تراجعت عملة “البيتكوين” إلى دون مستوى 30 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2021.وجاء التراجع […]

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