2021/06/23 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سعر برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 76 دولارا » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 17:50

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 76 دولارا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر برميل "برنت" يصعد فوق مستوى 76 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).