النفط يكسر حاجز 76 دولاراً للمرة الاولى منذ أكثر من عامين ونصف

2021/06/23 | 17:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، ليصل مزيج "برنت" فوق مستوى 76 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

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