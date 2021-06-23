المغنية جنار تطلق

2021/06/23 | 17:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق المغنية الكوردية جنار قريبا احدث عمل غنائي لها وهو فيديو كليب بعنوان (هانێ هانێ) .

واشارت جنار على شبكات التواصل الاجتماعي، الى احدث عمل غنائي لها وهو فيديو كليب بعنوان (هانێ هانێ).

واضافت، ان العمل الفني يتم تسجيله ووضع التوزيع الموسيقي له في استوديو الفنان بزار ديلان من كلمات كمال ميراودلي والحان برهان مفتي وسيتم اطلاق الفيديو كليب قريبا.

يذكر ان جنار مغنية شهيرة من مواليد السليمانية وتقيم في السويد ولديها العديد الفيديو كليبات والاغاني الخاصة بها.

PUKmedia متابعة وترجمة

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