كتلة برلمانية توجه دعوة للحكومة والبرلمان بشأن صرف الدولار وتورد اسبابا

2021/06/23 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، الحكومة والبرلمان للتراجع عن قرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وخفضه الى سعره السابق.

وذكر عضو كتلة النهج الوطني مازن الفيلي في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (23 حزيران 2021)، ان "فائض ايرادات النفط عن المتوقع في الموازنة خلال الأشهر الخمسة يتطلب اعادة سعر الدولار إلى ماكان عليه سابقا".

واضاف، انه "بلغت ايرادات بيع النفط لشهر آيار من سنة 2021 (6) مليار دولار بما يزيد بمقدار(1.7) مليار دولار على الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها وفق سعر النفط المثبت في الموازنة (45) دولار لكل برميل".

واوضح، انه "بلغ مجموع الإيرادات النفطية الفعلية في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 (27) مليار دولار، بما يزيد بمقدار ( 5.5) مليار دولار على مجموع الإيرادات النفطية المتوقع تحصيلها لنفس المدة وفق السعر المثبت في الموازنة (45) دولار لكل برميل" .

واشار الى ان "هذه الزيادة في الإيرادات النفطية الناتجة عن فرق سعر النفط بين المبيع فعليا في الأسواق وبين المثبت في الموازنة ولمدة خمسة اشهر فقط تعادل أو تزيد على الإيرادات الناجمة عن قرار رفع سعر صرف الدولار والبالغة على اعلى التقادير (7) تريليون دينار".

وتابع، انه "ومع ملاحظة تزايد أسعار النفط عالميا وبمعدلات فرق تصل إلى (1،6) اكثر من السعر المثبت في الموازنة وتحقيق الزيادة في ايرادات النفط خلال خمسة اشهر فقط بما يفوق المخطط تحصيله من رفع سعر الدولار..



فان جميع هذه المعطيات تثبت انتفاء الحاجة لرفع سعر الدولار وتظهر وهن وضعف المبررات التي روجها من وافق وأيد هذا القرار الخاطئ" .

واضاف، "لذا نطالب الحكومة والبرلمان بالتراجع عن القرار الخاطئ والضار وإعادة سعر صرف الدولار إلى ماكان عليه سابقا خصوصا إذا ما علمنا ان اكثرية الفرق ما بين سعري بيع الدولار من البنك وبيعه من قبل المصارف الطفيلية يذهب ربحا سحتا غير مستحق لتقوية جهات ظالمة انانية تعتاش بأبشع صور السلوك الطفيلي على معاناة ملايين العراقيين ومآسيهم"، على حد تعبيره.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية ليصل سعر برميل برنت لنحو 75 دولارا.

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