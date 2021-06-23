العتبة الحسينية تخفض اجور الدراسة في كليات جامعة وارث الانبياء الى النصف لحفظة القرآن الكريم

2021/06/23 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة عن تخفيض الأجور الدراسية إلى

النصف في كليات جامعة الوارث للاشخاص

الذين حفظوا جميع اجزاء القرآن الكريم

ونقل دار القرآن الكريم بالعتبة

الحسينية عن مديره الش

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